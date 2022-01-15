В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» у каждого мира будет свой уникальный стиль

Продюсеры «Человека-паука: Через вселенные» и его недавно анонсированного сиквела Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали о визуальных особенностях продолжения. По их словам, каждый мир получит свой особенный стиль.
В первой части акцент сделали на визуальном стиле персонажей, который подчёркивал их индивидуальность. В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» уникальные анимации получат сами измерения.
Мы не хотели делать то же самое, поэтому это очень амбициозное продолжение. Идея отправиться в разные миры дала возможность создать для каждого мира свой художественный стиль. Это подтолкнуло студию Imageworks сделать каждое измерение так, как будто его нарисовали другие художники.
Трейлер сиквела «Человека-паука: Через вселенные» появился в начале декабря. В нём показали повзрослевших Майлза и Гвен и экшен-сцену с Пауком 2099 Мигелем О'Харой, которого озвучил Оскар Айзек.
Сиквел разделят на 2 части. Первая выйдет 27 октября, а дату релиза второй пока не назвали.
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