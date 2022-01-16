В Among Us появится облик убийцы из «Крика»

Создатели Among Us и Paramount Pictures объявили о сотрудничестве, в рамках которого в игру добавят облик убийцы из «Крика». Точную дату появления Призрачного лица пока не назвали.
О коллаборации стало известно в специальном видео, в котором актёры нового «Крика» и блогеры играли в Among Us. После победы членов экипажа показали трейлер фильма и сам облик.
Появление Призрачного лица в Among Us приурочено к премьере пятой части «Крика», которая состоялась 13 января. По сюжету очередной маньяк преследует группу подростков через 25 лет убийств в Вудсборо. Картина продолжает события предыдущих фильмов, а к своим ролям вернулись некоторые актёры вроде Нив Кэмпбелл.
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