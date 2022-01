Игры для PS3 начали появляться в магазине PS5

Владельцы PlayStation 5 начали замечать, что в PlayStation Store появились страницы некоторых игр для PS3. Среди них Dead or Alive 5, Prince of Persia: Two Thrones HD и Prince of Persia: The Forgotten Sands.

Примечательно, что у каждой игры есть цена — то есть это не часть подписки PlayStation Now, тем более та же Dead or Alive 5 не входит в подписку в Европе. При попытке приобрести возникает ошибка. В России мы не смогли найти ни одну из игр — либо Sony уже поправила ошибку, или она возникла только в паре стран.

Появление игр для PS3 в магазине PS5 подтверждает сразу пару слухов и утечек: весной Sony планирует запуск новой версии PS Plus с играми от PS1, PS2, PS3 и PSP. И, похоже, игры от PS3 будут работать благодаря обратной совместимости, ведь недавно нашли новый патент Марка Церни на эту тему.

Ждём свежей информации от самой Sony. Скорее всего, официально обо всём это расскажут в первой половине февраля, когда должна пройти следующая большая презентация компании.