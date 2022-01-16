Первый мод для God of War даёт запустить игру на Windows 7

На Nexus Mods появилась одна из первых модификаций God of War, которая позволяет запустить экшен на Windows 7, 8, 8.1. Согласно системным требованиям, для игры нужна Windows 10 или выше.

При установке мода можно сыграть в God of War на старых версиях Windows, но экшен перестанет работать на Windows 10. Это связано с тем, что автор изменил определение операционной системы игрой. Умелец отметил, что в некоторых случаях возможны ошибки с библиотеками Vulkan, которые устраняются установкой Vulkan Runtime.

God of War вышла 14 января на ПК в магазинах Epic Games и Steam спустя почти 4 года после релиза на PS4. В сервисе Valve экшен стал крупнейшим запуском PlayStation, онлайн которого превысил 65 тысяч игроков.

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