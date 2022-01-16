Герой фильма по World of Tanks попался на читах

На YouTube-канале World of Tanks вышел фильм «Мир танков и людей», который рассказывает о судьбах игроков, полюбивших военное MMO. В одном из эпизодов во время разговора с героями появляются одинаковые перебивки, на которых бдительные танкисты заметили читы.

Во второй половине фильма авторы показали игру Павла Хмелёва в World of Tanks, где опытные игроки обнаружили чит «Тундра». Он убирает кроны деревьев и всю листву во время прицеливания, что позволяет обнаружить за ними вражеских танкистов.

Wargaming решила не замалчивать ситуацию и отреагировала на сообщения игроков.

Танкисты! Спасибо вам за бдительность и неравнодушие. Вы помогли обнаружить возможное использование запрещённых модификаций одним из героев фильма «Мир танков и людей» — и мы обязательно разберёмся в этой ситуации. Команда World of Tanks всегда выступает за честную и справедливую игру.

Мы надеемся и верим, что это не испортит вам впечатлений от фильма.

Сам фильм «Мир танков и людей» зрители оценили положительно. В основном отмечают, что истории некоторых людей трогают и воодушевляют, но сама игра уже не та.

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