«Пандемию» удалили из магазина Steam без объяснения причин

Игру «Пандемия», которая основана на одноимённой настолке, удалили из магазинов Steam, iOS и Android без объяснения причин. Купить её больше нельзя, но загрузка из личной библиотеки всё ещё доступна.

Объявлений по удалению «Пандемии» Asmodee не делала, но один из игроков связался со службой поддержки. Ему ответили, что компания не может раскрыть причины пропажи игры из магазинов, но решение было трудным. Создатели также отметили, что цифровую настолку уберут из магазина Xbox 31 января, а из сервиса Nintendo — к августу.

С сайта Asmodee пропали любые упоминания «Пандемии», которые удалили в конце 2021 года по информации сервиса Wayback Machine. Несмотря на это, игроки всё ещё могут ознакомиться с цифровой настолкой в сервисе Board Game Arena.

В «Пандемии» игроки берут на себя роль элитной группы учёных по борьбе с эпидемиями. Их задача — остановить распространение четырёх смертельно опасных болезней в разных частях планеты.

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