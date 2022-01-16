РПЦ придумала молебен об одержимых видеоиграми

Синодальная богослужебная комиссия РПЦ в 2021 году передала на рассмотрение Священному синоду 39 служб и чинопоследований. Среди них оказался молебен об одержимых компьютерной страстью.

Молебен для ознакомления пока недоступен, потому что синод всё ещё его рассматривает. Кроме него, на проверке находятся пения по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов и началом учёбы в заведениях для взрослых.

Скорее всего, под «одержимыми компьютерной страстью» подразумеваются особо увлечённые видеоиграми и другими цифровыми развлечениями.

В начале этого года ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью. У страдающих от этого психического расстройства желание играть преобладает на другими и мешает социальной жизни минимум в течение года.

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