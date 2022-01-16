Создатели The Outlast Trials показали новые скриншоты ужастика

Создатели The Outlast Trials напомнили фанатам о себе и показали два новых скриншота будущего кооперативного хоррора. Релиз всё ещё запланирован на этот год.
Фото: Red Barrels
Фото: Red Barrels
Разработчики The Outlast Trials также ответили на некоторые вопросы поклонников. По их словам, выход игры пока что подтверждён только на ПК, а дату релиза объявят по готовности хоррора.
События The Outlast Trials будут происходить во времена холодной войны. Учёные из Murkoff Corporation тестируют технологии по контролю сознания на похищенных людях. Игрокам предстоит в одиночку или в компании до 4 человек выбраться из заточения и преодолеть психологические и физические испытания.
The Outlast Trials создаёт команда из более сорока человек, а культовую первую часть делало всего 10. Создатели сравнивают кооперативный спин-офф с телесериалом, потому что игрокам придётся долго добиваться свободы. Как и в предыдущих играх серии, фанатов ждут интересные враги множество извращённых сцен.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09
-
16:14
-
15:15
-
14:24
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
12:56
- 15 января 2022
-
19:22
-
18:40
-
17:56
-
16:46
-
16:36
-
15:47
-
14:46
-
13:56
-
13:28
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39
-
20:59
-
20:17
-
20:10
-
19:56
-
19:12
-
19:00
-
18:26
-
18:16
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37