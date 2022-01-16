Создатели The Outlast Trials показали новые скриншоты ужастика

Создатели The Outlast Trials напомнили фанатам о себе и показали два новых скриншота будущего кооперативного хоррора. Релиз всё ещё запланирован на этот год.

Фото: Red Barrels

Фото: Red Barrels

Разработчики The Outlast Trials также ответили на некоторые вопросы поклонников. По их словам, выход игры пока что подтверждён только на ПК, а дату релиза объявят по готовности хоррора.

События The Outlast Trials будут происходить во времена холодной войны. Учёные из Murkoff Corporation тестируют технологии по контролю сознания на похищенных людях. Игрокам предстоит в одиночку или в компании до 4 человек выбраться из заточения и преодолеть психологические и физические испытания.

The Outlast Trials создаёт команда из более сорока человек, а культовую первую часть делало всего 10. Создатели сравнивают кооперативный спин-офф с телесериалом, потому что игрокам придётся долго добиваться свободы. Как и в предыдущих играх серии, фанатов ждут интересные враги множество извращённых сцен.

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