God of War стала лидером продаж Steam, а рекордный онлайн вырос до 73 тысяч
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God of War вполне ожидаемо стала лидером свежих чартов Steam, также в очередной раз обновив пиковый онлайн аж до 73 015 человек — для игр Sony это абсолютный рекорд. Ранее титул удерживала Horizon Zero Dawn с 56 557 игроками.
Второе и третье места заняла Monster Hunter: Rise, тогда как лидер нескольких прошлых недель, тактического шутера Ready or Not, опустился уже на четвёртую позицию. В остальном изменений почти нет.
Чарты продаж с 10 по 16 января
- God of War (новинка)
- Monster Hunter: Rise (новинка)
- Monster Hunter: Rise (набор предзаказа)
- Ready or Not
- Elden Ring (предзаказ)
- Valve Index
- Project Zomboid
- Dying Light 2 (предзаказ)
- It Takes Two
- Five Nights at Freddy's: Security Breach.
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