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God of War стала лидером продаж Steam, а рекордный онлайн вырос до 73 тысяч

God of War стала лидером продаж Steam, а рекордный онлайн вырос до 73 тысяч
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God of War вполне ожидаемо стала лидером свежих чартов Steam, также в очередной раз обновив пиковый онлайн аж до 73 015 человек — для игр Sony это абсолютный рекорд. Ранее титул удерживала Horizon Zero Dawn с 56 557 игроками.

Второе и третье места заняла Monster Hunter: Rise, тогда как лидер нескольких прошлых недель, тактического шутера Ready or Not, опустился уже на четвёртую позицию. В остальном изменений почти нет.

Чарты продаж с 10 по 16 января

  1. God of War (новинка)
  2. Monster Hunter: Rise (новинка)
  3. Monster Hunter: Rise (набор предзаказа)
  4. Ready or Not
  5. Elden Ring (предзаказ)
  6. Valve Index
  7. Project Zomboid
  8. Dying Light 2 (предзаказ)
  9. It Takes Two
  10. Five Nights at Freddy's: Security Breach.

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