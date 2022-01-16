God of War стала лидером продаж Steam, а рекордный онлайн вырос до 73 тысяч

God of War вполне ожидаемо стала лидером свежих чартов Steam, также в очередной раз обновив пиковый онлайн аж до 73 015 человек — для игр Sony это абсолютный рекорд. Ранее титул удерживала Horizon Zero Dawn с 56 557 игроками.

Второе и третье места заняла Monster Hunter: Rise, тогда как лидер нескольких прошлых недель, тактического шутера Ready or Not, опустился уже на четвёртую позицию. В остальном изменений почти нет.

Чарты продаж с 10 по 16 января

God of War (новинка) Monster Hunter: Rise (новинка) Monster Hunter: Rise (набор предзаказа) Ready or Not Elden Ring (предзаказ) Valve Index Project Zomboid Dying Light 2 (предзаказ) It Takes Two Five Nights at Freddy's: Security Breach.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!