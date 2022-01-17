«Человек-паук: Нет пути домой» уступил лидерство по сборам за уик-энд — впервые с релиза

Доминирование «Человека-паука: Нет пути домой» наконец завершилось. За последние выходные картина с Томом Холландом добрала в кассу ещё $ 26 млн в Северной Америке и заняла второе место по сборам в уик-энд. В данный момент лента собрала уже внушительнейшие $ 1,6 млрд и занимает восьмую строчку в общем денежном зачёте. В России фильм за последние выходные занял 4-ю строчку с результатом в 61 млн рублей.

Победить Паучка по сборам в США удалось пятой части «Крика» — перезапуск франшизы собрал около $ 30 млн за выходные в Северной Америке и ещё $ 20 млн в остальном мире. Отличный результат для слэшера: лента уже окупила свои производственные затраты. В России картина собрала почти 82 млн рублей, уступив лишь третьей части «Последнего богатыря» и «King's Man: Начало».

Также в российский топ попали «Зверопой 2» от создателей «Гадкий я», «Лакричная пицца» от постановщика «Нефти» и драма «Чемпион мира» от авторов «Движения вверх» и «Т-34».

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