Starfield создают уже 6 лет. Это дольше, чем разрабатывали «Скайрим»

О новой космической RPG от создателей «Скайрима» под названием Starfield известно очень мало. Геймеры пытаются узнать о проекте как можно больше и частенько обращаются к личным профилям сотрудников Bethesda в рабочих сетях — там частенько можно встретить элементы, над которыми трудится тот или иной разработчик.
Так геймеры и нашли страничку Лукаса Харди — ведущего художника Starfield. До этого автор также трудился над Skyrim и Fallout 4. Согласно его профилю, над космической RPG он работает с января 2016 года, то есть уже 6 лет. Судя по его странице, Харди создаёт 3D-модели и арты — одну из них можно увидеть в трейлере.
Одна из работ художника
В данный момент Starfield заявлена на 22 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Если отталкиваться от сроков разработки, то нас ожидает глубокая ролевая игра, в которой можно будет провести сотни и даже тысячи часов — ведь примерно столько же времени Bethesda потратила на создание «Скайрима». Первый геймплей и множество деталей о проекте мы узнаем этим летом — вероятно, на цифровой выставке E3.
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