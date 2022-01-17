Режиссёр «Хэллоуина« и «Нечто» похвалил Halo Infinite. Илон Маск согласился с ним

Автор культовых хорроров «Хэллоуин» и «Нечто» 74-летний Джон Карпентер высказался по поводу Halo Infinite. Как оказалось, ему шутер от Microsoft очень понравился — он даже назвал проект лучшим в серии. Режиссёр по достоинству оценил продакшн-дизайн и отметил, что игра приносит кучу удовольствия.
Halo Infinite — весёлый шутер. Прекрасный продакшн-дизайн. Лучшая игра в серии.
В комментарии пришёл бизнесмен Илон Маск — владелец Tesla и SpaceX. Он согласился с режиссёром и коротко похвалил сюжетную кампанию. Неясно, играли звёзды в мультиплеер или провели время только в одиночной игре.
Разработчики Halo Infinite поблагодарили культового постановщика за поддержку и поздравили его с прошедшим днём рождения — 16 января Карпентеру исполнилось 74 года.
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