Режиссёр «Хэллоуина« и «Нечто» похвалил Halo Infinite. Илон Маск согласился с ним

Автор культовых хорроров «Хэллоуин» и «Нечто» 74-летний Джон Карпентер высказался по поводу Halo Infinite. Как оказалось, ему шутер от Microsoft очень понравился — он даже назвал проект лучшим в серии. Режиссёр по достоинству оценил продакшн-дизайн и отметил, что игра приносит кучу удовольствия.

Halo Infinite — весёлый шутер. Прекрасный продакшн-дизайн. Лучшая игра в серии.

В комментарии пришёл бизнесмен Илон Маск — владелец Tesla и SpaceX. Он согласился с режиссёром и коротко похвалил сюжетную кампанию. Неясно, играли звёзды в мультиплеер или провели время только в одиночной игре.

Разработчики Halo Infinite поблагодарили культового постановщика за поддержку и поздравили его с прошедшим днём рождения — 16 января Карпентеру исполнилось 74 года.

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