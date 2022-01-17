Создатель God of War винит издателей в плохих ПК-версиях игр

После выхода God of War на ПК геймдиректор игры Кори Балрог дал небольшое интервью немецкому изданию Gamestar. В нём автор поделился своими мыслями насчёт портирования проектов с одной платформы на другую — по его словам, неудачные переносы игр связаны в первую очередь с небольшим бюджетом и маленькой командой. По его словам, любой проект можно перенести на любую платформу при наличии плана, сплочённой команды и достаточного финансирования.
Когда разработчиков критикуют за плохой порт для ПК, значит, у них была очень маленькая команда и слишком мало времени. На мой взгляд, любую игру можно портировать на отлично, если у вас есть правильные ожидания, планирование и необходимая экспертиза.
Балрог отметил, что планы издателя могут сильно отличаться от желаний разработчиков — они далеко не всегда могут предоставить необходимый бюджет и достаточное количество людских ресурсов.
Издатель может сказать: «Вот точная сумма, которую мы вам можем дать. А вот сколько времени у вас есть. И вот платформа, на которой мы хотим игру». В реальном мире всего этого может быть недостаточно.
Ранее геймдиректор уже рассказывал, что портированием God of War занималась внутренняя команда в течение двух лет. Судя по всему, Sony предоставила разработчикам всё необходимое, поэтому ПК-версия игры так понравилась игрокам — в данный момент у проекта в Steam 97% положительных отзывов на основе более чем 9000 рецензий.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 января 2022
-
14:14
-
13:55
-
13:45
-
12:46
-
12:42
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09
-
16:14
-
15:15
-
14:24
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
12:56
- 15 января 2022
-
19:22
-
18:40
-
17:56
-
16:46
-
16:36
-
15:47
-
14:46
-
13:56
-
13:28
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39