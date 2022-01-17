Создатель God of War винит издателей в плохих ПК-версиях игр

После выхода God of War на ПК геймдиректор игры Кори Балрог дал небольшое интервью немецкому изданию Gamestar. В нём автор поделился своими мыслями насчёт портирования проектов с одной платформы на другую — по его словам, неудачные переносы игр связаны в первую очередь с небольшим бюджетом и маленькой командой. По его словам, любой проект можно перенести на любую платформу при наличии плана, сплочённой команды и достаточного финансирования.

Когда разработчиков критикуют за плохой порт для ПК, значит, у них была очень маленькая команда и слишком мало времени. На мой взгляд, любую игру можно портировать на отлично, если у вас есть правильные ожидания, планирование и необходимая экспертиза.

Балрог отметил, что планы издателя могут сильно отличаться от желаний разработчиков — они далеко не всегда могут предоставить необходимый бюджет и достаточное количество людских ресурсов.

Издатель может сказать: «Вот точная сумма, которую мы вам можем дать. А вот сколько времени у вас есть. И вот платформа, на которой мы хотим игру». В реальном мире всего этого может быть недостаточно.

Ранее геймдиректор уже рассказывал, что портированием God of War занималась внутренняя команда в течение двух лет. Судя по всему, Sony предоставила разработчикам всё необходимое, поэтому ПК-версия игры так понравилась игрокам — в данный момент у проекта в Steam 97% положительных отзывов на основе более чем 9000 рецензий.

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