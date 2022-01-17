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Team Spirit открыла отбор в женский состав по CS:GO

Team Spirit открыла отбор в женский состав по CS:GO
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Российская киберспортивная команда Team Spirit запустила отбор в состав женской команды по Counter-Strike: Global Offensive. Новую команду будет курировать Дмитрий SOtF1K Форостянко.

Team Spirits назвала и условия, необходимые для подачи заявки. По словам организации, они крайне просты, поскольку подать заявку смогут многие девушки.

Условия для подачи заявки в женский состав Team Spirit

  • Девушка должна быть русскоязычной
  • Девушка должна быть старше 16 лет и быть не ниже восьмого уровня Faceit
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Основная идея женского состава Team Spirit по CS заключается в предоставлении талантливым девушкам тех же возможностей, что есть у мужских составов, и уникального шанса на прогресс.

После ознакомления с профилем представители Team Spirit выйдут на связь с выбранными девушками и ознакомят претенденток с дальнейшими действиями.

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