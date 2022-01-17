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Утекли достижения Dying Light 2. Фанаты платины обрадуются

Утекли достижения Dying Light 2. Фанаты платины обрадуются
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Dying Light 2 ещё не вышла, однако в сети уже появились все трофеи зомби-экшена. Так обычно бывает перед скорым релизом. Всего будет 58 призов. Из них 48 — бронзовых, 8 — серебряных, один золотой и платиновый.

Судя по трофеям, в Dying Light 2 будет множество разных активностей — например, зачистка лагерей бандитов, сбор аудиозаписей, граффити и других предметов. Единственный золотой приз связан с концовкой. Для его получения нужно просто завершить сюжет, причём концовка точно будет не одна.

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Протагонистом Dying Light 2 выступит Эйден. С самого начала игры он будет заражён, как и главный герой первой Dying Light. По словам авторов, большую роль в экшене сыграют выбор игроков и влияние на игровой мир.

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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