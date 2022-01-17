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Популярного стримера СНГ Папича обвинили в совращении школьницы

Популярного стримера СНГ Папича обвинили в совращении школьницы
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Известного стримера СНГ Виталия Arthas Цаля по прозвищу Папич обвинили в педофилии. Папич якобы познакомился с 14-летней девушкой по имени Оля и пригласил к себе в квартиру.

В сети также появилось видео с Ольгой, которая записала видео в Telegram. На заднем фоне можно заметить самого Виталия Цаля, которые мелькает буквально на несколько секунд. Посмотреть фрагмент можно на фанатском аккаунте стримера.

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Ситуацию активно обсуждают на форуме «Двач». Пользователи выкладывают якобы слова самого Папича, который оправдывает факт того, что между ним и 14-летней Ольгой была половая связь.

Публично стример ещё не прокомментировал ситуацию.

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