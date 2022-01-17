Популярного стримера СНГ Папича обвинили в совращении школьницы

Известного стримера СНГ Виталия Arthas Цаля по прозвищу Папич обвинили в педофилии. Папич якобы познакомился с 14-летней девушкой по имени Оля и пригласил к себе в квартиру.

В сети также появилось видео с Ольгой, которая записала видео в Telegram. На заднем фоне можно заметить самого Виталия Цаля, которые мелькает буквально на несколько секунд. Посмотреть фрагмент можно на фанатском аккаунте стримера.

Ситуацию активно обсуждают на форуме «Двач». Пользователи выкладывают якобы слова самого Папича, который оправдывает факт того, что между ним и 14-летней Ольгой была половая связь.

Публично стример ещё не прокомментировал ситуацию.

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