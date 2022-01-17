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Глава Xbox Фил Спенсер отреагировал на слухи о новом PS Plus

Глава Xbox Фил Спенсер отреагировал на слухи о новом PS Plus
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В последнее время в сети мелькают слухи о том, что Sony не сидела сложа руки и готовила свой «ответ» Xbox Game Pass. Глава Xbox Фил Спенсер дал интервью изданию IGN и прокомментировал это.

По его мнению, в конкуренте Game Pass нет ничего плохого. Спенсер будет только рад, если Sony действительно найдёт способ приносить игрокам тайтлы другими способами.

Я думаю, что создание схожих с Game Pass сервисов — вполне нормальная и даже правильная практика.

Фил Спенсер готов конкурировать с Sony, поскольку этот процесс неизбежен. В какой-то степени глава Xbox даже заинтригован. Ему интересно, чем сможет порадовать игроков японская компания.

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Мне это нравится, потому что это подпитывает нас и даёт энергию. И я ожидаю, что это то, что сделает наш конкурент.

Xbox Game Pass можно смело назвать одной из самых удачных инициатив Microsoft. Крупные игры вроде S.T.A.L.K.E.R. 2 оказываются в сервисе с момента релиза и радуют геймеров. Sony точно готовит какой-то ответ этому.

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