Инсайдер утверждает, что E3 2022 будет полностью отменена

7 января организация Electronic Entertainment Expo объявила, что выставка E3 2022 пройдёт полностью в онлайн-формате из-за пандемии. Недавно инсайдер и журналист Джефф Грабб заявил, что мероприятие можно не ждать вообще.

Грабб отметил, что E3 2022 решили не проводить даже в онлайне. Это решение хотят принять уже давно, и, вероятно, в текущем году шоу мы можем не увидеть вообще. Летнее шоу Джеффа Кили Summer Game Fest, кстати, состоится.

E3 уже полностью отменяли только один раз — в 2020 году из-за наступившей пандемии. Джефф Граб считает, что объявит о закрытии E3 должны уже в ближайшее время.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!