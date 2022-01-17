Инсайдер утверждает, что E3 2022 будет полностью отменена
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7 января организация Electronic Entertainment Expo объявила, что выставка E3 2022 пройдёт полностью в онлайн-формате из-за пандемии. Недавно инсайдер и журналист Джефф Грабб заявил, что мероприятие можно не ждать вообще.
Грабб отметил, что E3 2022 решили не проводить даже в онлайне. Это решение хотят принять уже давно, и, вероятно, в текущем году шоу мы можем не увидеть вообще. Летнее шоу Джеффа Кили Summer Game Fest, кстати, состоится.
E3 уже полностью отменяли только один раз — в 2020 году из-за наступившей пандемии. Джефф Граб считает, что объявит о закрытии E3 должны уже в ближайшее время.
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