В Dark Souls 2 стартовал регулярный фанатский ивент «Возвращение в Дранглик»

Фанаты Dark Souls 2 начали ежегодное событие «Возвращение в Дранглик», в рамках которого игроки проходят игру новым персонажем. Ивент продлится до 30 января.
Участникам события предлагается проходить Dark Souls 2 в кооперативе, помогать новичкам и сражаться друг с другом. У костра в Маджуле следует оставлять сообщение «Не сдавайся, скелет!», чтобы лечить игроков голосованием. Также организаторы советуют использовать Именное кольцо для улучшения связи между мирами пользователей.
В событии участвуют игроки на всех платформах, где доступна Dark Souls 2. Организаторы рекомендуют запускать версию Scholar of the First Sin, но подойдёт и обычная. Пользователям ПК советуют установить античит Blue Acolyte. Он улучшает некоторые аспекты игры и защищает от мошенников.
Изначально «Возвращение в Дранглик» в этом году хотели провести в феврале, но дату перенесли, чтобы не пересекаться с релизом Elden Ring.
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