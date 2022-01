В Dark Souls 2 стартовал регулярный фанатский ивент «Возвращение в Дранглик»

Фанаты Dark Souls 2 начали ежегодное событие «Возвращение в Дранглик», в рамках которого игроки проходят игру новым персонажем. Ивент продлится до 30 января.

Участникам события предлагается проходить Dark Souls 2 в кооперативе, помогать новичкам и сражаться друг с другом. У костра в Маджуле следует оставлять сообщение «Не сдавайся, скелет!», чтобы лечить игроков голосованием. Также организаторы советуют использовать Именное кольцо для улучшения связи между мирами пользователей.

Новость по теме Фанатский сиквел Dark Souls перенесли: дату выхода назовут после релиза Elden Ring

В событии участвуют игроки на всех платформах, где доступна Dark Souls 2. Организаторы рекомендуют запускать версию Scholar of the First Sin, но подойдёт и обычная. Пользователям ПК советуют установить античит Blue Acolyte. Он улучшает некоторые аспекты игры и защищает от мошенников.

Изначально «Возвращение в Дранглик» в этом году хотели провести в феврале, но дату перенесли, чтобы не пересекаться с релизом Elden Ring.

Новость по теме Карта Elden Ring может испугать своими размерами. Мы видели лишь 13%

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!