Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» создаст VR-игры на основе своих матчей
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Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» представил технологию, которая позволит создавать VR-игры на основе проведённых матчей. В команде назвали её Netaverse.
Netaverse представляет собой инновационную видеосистему, которая использует более ста камер высокого разрешения вокруг баскетбольной площадки. Технология может быстро превратить изображение баскетболистов и арены в 3D-модели с правильным освещением и объёмами.
В результате пользователи VR насладятся баскетбольным матчем с охватом в 360 градусов. Первой ареной с установкой этой технологии станет «Барклайс-центр», на который проводит домашние матчи «Бруклин Нетс».
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