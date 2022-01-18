Праздного паука Ром из Bloodborne воссоздали в реальности

Издание IGN показало, как воссоздать Праздного паука Ром из Bloodborne своими руками. Автор сделал диораму с известным боссом экшена и его маленькими помощниками.

Телом фигурки стала алюминиевая фольга, которую автор сжал и придал ей форму Праздного паука. Основа обматывается двухкомпонентной эпоксидной шпаклёвкой, а в качестве глаз применяются чёрные бусины. Для ножек используется металлическая проволока, которая прикрепляется к телу двухкомпонентным эпоксидным клеем. Те же компоненты понадобились для помощников Ром.

Фигурки автор покрасил акриловой краской с применением сухой кисти. Для большей выразительности глаза Праздного паука выделены глянцевым цветом, а ножки подчёркнуты клеем-лаком.

Bloodborne вышла в 2015 году на PS4, и фанаты экшена всё ещё ждут обновлённую версию для PS5 или выход на ПК. По слухам, ремастером игры занимается студия Bluepoint Games, которая создала ремейк Demon's Souls.

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