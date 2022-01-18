Владелец Rockstar доволен провальным релизом GTA: The Defitinive Edition

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью CNBC впервые публично прокомментировал скандальный выход Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которая получила рекордно низкие оценки прессы и обычных игроков. Ремастер называли настоящим провалом современной Rockstar.
Однако Зельник оказался противоположного мнения. Да, на старте продаж были неприятности, однако их быстро исправили, утверждает генеральный директор издательства.
У нас в начале был глюк, но он уже исправлен. GTA: The Definitive Edition отлично показала себя. Мы воодушевлены.
Таким образом, по крайней мере публично, Take-Two не видит особых проблем в GTA: The Definitive Edition, хотя за прошедшие с релиза два месяца разработчики исправили достаточно мало проблем — в основном самые популярные баги и визуальные глитчи вроде спрайтовых дождей, и то не до конца.
Примечательно, что о продажах ремастера Rockstar умалчивает. Из британской розницы, например, сборник вылетел уже на второй неделе, хотя та же GTA 5 стабильно в топе продаж.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 января 2022
-
02:05
-
00:21
- 17 января 2022
-
23:21
-
22:40
-
21:36
-
21:03
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
19:05
-
18:59
-
18:39
-
17:54
-
17:13
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:36
-
14:14
-
13:55
-
13:45
-
12:46
-
12:42
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09