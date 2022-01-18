Владелец Rockstar доволен провальным релизом GTA: The Defitinive Edition

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью CNBC впервые публично прокомментировал скандальный выход Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которая получила рекордно низкие оценки прессы и обычных игроков. Ремастер называли настоящим провалом современной Rockstar.

Однако Зельник оказался противоположного мнения. Да, на старте продаж были неприятности, однако их быстро исправили, утверждает генеральный директор издательства.

У нас в начале был глюк, но он уже исправлен. GTA: The Definitive Edition отлично показала себя. Мы воодушевлены.

Таким образом, по крайней мере публично, Take-Two не видит особых проблем в GTA: The Definitive Edition, хотя за прошедшие с релиза два месяца разработчики исправили достаточно мало проблем — в основном самые популярные баги и визуальные глитчи вроде спрайтовых дождей, и то не до конца.

Примечательно, что о продажах ремастера Rockstar умалчивает. Из британской розницы, например, сборник вылетел уже на второй неделе, хотя та же GTA 5 стабильно в топе продаж.

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