Warner Bros.: игра по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году

За последние недели слухов по поводу Hogwarts Legacy — игры по «Гарри Поттеру» — стало очень много. Сперва инсайдер Том Хендерсон сообщил, что проект должны показать на ближайшей презентации PlayStation. Затем от других инсайдеров пошли слухи о переносе игры на 2023 год. Косвенно это подтвердилось недавно опубликованным списком самых ожидаемых игр 2022-го от Sony — в нём не упомянули долгожданную игру по магической вселенной.

Судя по всему, Hogwarts Legacy всё-таки выйдет в этом году. Об этом объявило бразильское игровое подразделение Warner Bros. в «Твиттере». Компания опубликовала самые ожидаемые проекты 2022 года и упомянула проект в ближайших релизах. Будем надеяться, что совсем скоро издательство поделится новыми деталями об игре и объявит дату выхода. По слухам, это произойдёт уже в феврале на State of Play — крупной презентации PlayStation.

События Hogwarts Legacy развернутся в XIX веке вокруг ученика, который обладает древней тайной. В игре можно будет изучать заклинания, варить зелья и сражаться за сторону добра или зла. Проект заявлен на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5.

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