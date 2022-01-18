Minecraft для Switch неожиданно возглавила британский розничный чарт

Minecraft для Switch внезапно вырвалась в лидеры британского недельного розничного чарта — её продажи взлетели на 112% по сравнению с прошлой неделей. Проекту удалось сместить Mario Kart 8 Deluxe — картинг про Марио с первого места опустился сразу на 4-е.

FIFA 22 продолжает отлично продаваться и всё ещё удерживает вторую строчку несколько недель кряду. Примечательно, что свою позицию отстояла и GTA 5 — вновь 10-я строчка продаж.

Из новичков можно выделить Super Mario Party, которая с 29-го места прошлой недели переместилась сразу на третье. В топ также вернулся Minecraft Dungeons — спин-офф культовой игры про бои в стиле Diablo.

Британский чарт с 9 по 15 января (позиция предыдущей недели):

Minecraft для Switch (4); FIFA 22 (2); Super Mario Party (29); Mario Kart 8 Deluxe (1); Animal Crossing: New Horizons (3); Call of Duty: Vanguard (5); Minecraft Dungeons; Just Dance 2022 (9); Ring Fit Adventure (6); Grand Theft Auto V (10).

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