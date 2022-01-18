Minecraft для Switch неожиданно возглавила британский розничный чарт
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Minecraft для Switch внезапно вырвалась в лидеры британского недельного розничного чарта — её продажи взлетели на 112% по сравнению с прошлой неделей. Проекту удалось сместить Mario Kart 8 Deluxe — картинг про Марио с первого места опустился сразу на 4-е.
FIFA 22 продолжает отлично продаваться и всё ещё удерживает вторую строчку несколько недель кряду. Примечательно, что свою позицию отстояла и GTA 5 — вновь 10-я строчка продаж.
Из новичков можно выделить Super Mario Party, которая с 29-го места прошлой недели переместилась сразу на третье. В топ также вернулся Minecraft Dungeons — спин-офф культовой игры про бои в стиле Diablo.
Британский чарт с 9 по 15 января (позиция предыдущей недели):
- Minecraft для Switch (4);
- FIFA 22 (2);
- Super Mario Party (29);
- Mario Kart 8 Deluxe (1);
- Animal Crossing: New Horizons (3);
- Call of Duty: Vanguard (5);
- Minecraft Dungeons;
- Just Dance 2022 (9);
- Ring Fit Adventure (6);
- Grand Theft Auto V (10).
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