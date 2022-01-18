Второй сезон «DOTA: Кровь дракона» уже вышел. Где смотреть?

Netflix выпустил второй сезон аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» — он уже доступен на площадке онлайн-кинотеатра на русском языке. Всего вышло 8 серий по 25 минут — их можно посмотреть прямо сейчас.
Во втором сезоне вернётся Dragon Knight, а также появятся Lina, Invoker, принцесса Mirana и демон Terrorblade. Последний охотится за душами драконов, одна из которых находится в теле главного героя.
Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года, шоураннером выступил Эшли Миллер, известный по сценариям к фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». Производством занимается южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая работала над «Легендой о Корре» и «Ведьмаком: Кошмаром волка».
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