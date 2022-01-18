Немецкий разработчик переносит одну из лучших сцен в истории видеоигр на Unreal Engine 5

Немецкий 3D-художник Эрасмус Броздо решил воссоздать вступительную кат-сцену Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty на движке Unreal Engine 5. По признанию многих игроков и критиков, это одна из лучших сцен в истории видеоигр. Она поражала в 2001 году и отлично смотрится до сих пор. У Броздо готова пока лишь небольшая часть интро — её он показал в «Твиттере».
Впоследствии пост разработчика ретвитнул Хидео Кодзима — геймдиректор MGS 2. Автор не объявил даже примерных сроков выхода ролика на Unreal Engine 5. Он отметил, что работает над ним лишь в свободное время и сам не знает, когда закончит.
В октябре 2021 года стало известно, что Konami работает над полноценным ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater. По данным СМИ, разработку доверили сингапурской студии Virtuos.
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