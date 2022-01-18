Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на слухи о переносе игры на 2023 год

На днях мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь могут перенести. В этот раз — на 2023 год. Всё дело в трудностях перехода на Unreal Engine 5 и достаточно непродолжительной разработке. Инсайдеры сообщили, что проект создают чуть больше полутора лет — авторы определились с финальной концепцией игры лишь в мае 2020 года.

И вот комьюнити-менеджер студии GSC Game World под ником McCulkin ответил на слухи вокруг игры в Discord-канале. Он порекомендовал не обращать внимания на подобного рода информацию, ведь в ней «нет ничего, что хоть теоретически могло бы соответствовать правде»

Если честно, вообще странно, что кто-то ещё до сих пор верит вот в такое. А если завтра какой-то другой «многоуважаемый канал со 100 подписчиками» скажет, что в «Сталкере» будут гонки на динозаврах, а игру до сих пор делает один человек и он при этом работает параллельно над игрой по космическим самолётам, которые вместе с «Казаками» перемещаются на другие планеты, это тоже нужно будет комментировать?



Очевидно, что это выглядит как просто максимально вывернутый для кликбейтов инфоповод. «Бардак в студии? Расходный материал?» Я бы рекомендовал не обращать внимания на подобного рода «информацию», в ней нет ничего, что хоть теоретически могло бы соответствовать правде».

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. Со дня релиза игра будет доступна в сервисе Game Pass.

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