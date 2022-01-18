В Fortnite вернули культовую локацию «Брошенные башни»

Epic Games выпустила обновление 19.10 для Fortnite. В нём авторы вернули популярную локацию «Брошенные башни». Это небольшой городок со множеством высоток — в начале третьей главы город был погребён под снегом.
Впервые локацию представили в 2018 году, а затем сделали недоступным — но теперь он возвращается. Авторы сообщают, что за вход в игру также подарят геймерам «классический набор музыки» в лобби.
Стало/было
Неделю назад в Fortnite добавили стихийные бедствия: торнадо и молнии. Смерчи в проекте Epic Games получились даже лучше, чем в Battlefield 2042. Что интересно, от них не нужно убегать. Наоборот: с помощью них можно набирать высоту и пользоваться тактическим преимуществом. При этом приземление не наносит урона персонажу.
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