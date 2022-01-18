Ремейк Diablo 2 требует подключаться к интернету каждые 30 дней

На днях игроки в Diablo 2: Resurrected обнаружили, что в проект невозможно поиграть спустя 30 дней без подключения к сети. Об этом сообщил пользователь «Твиттера» под ником Does it play. По его словам, это одна из первых консольных игр, которая проверяет оригинальность продукта путём подключения к интернету.

Вы не можете играть в Diablo 2: Resurrected после 30 дней отсутствия в сети. Это одна из первых консольных игр, в которой реализована проверка подлинности через интернет.



Функция не несёт какого-либо технического смысла, и её можно удалить с помощью хака.



Мы живём в тёмные времена.

Редактор издания mp1st проверил информацию пользователя и подтвердил её. По его словам, игра потребовала подключения к интернету и не пускала игрока даже в меню персонажей. Очень спорное решение Blizzard, которое приносит игрокам лишь неудобства.

Ранее авторы Diablo 2: Resurrected анонсировали обновление 2.4. В нём разработчики добавят первый рейтинговый сезон, перебалансируют некоторые способности и добавят новые рецепты хорадримского куба. Патч должен выйти уже скоро.

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