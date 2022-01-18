Создатели Among Us представили планы на 2022 год

Создатели Among Us рассказали о планах по развитию игры на 2022 год. В ближайшее время появятся список друзей и обновлённый интерфейс, а позже фанатов ждёт ещё больше нововведений.

Улучшенный интерфейс упростит навигацию в Among Us, которая многих сбивает с толку. Разработчики добавят долгожданный список друзей, чтобы упростить связь между игроками. Даты выхода обновлений пока не раскрыли, но появиться они должны уже скоро.

Фото: Innersloth

В этом году авторы Among Us добавят больше ролей и косметических предметов. Скоро в игре появится уже анонсированный костюм Призрачного лица из «Крика». Разработчики планируют ввести режим «Прятки» и сотрудничать с другими брендами. Позже обещают поделиться информацией о VR-версии детектива.

Также авторы Among Us рассказали об успехах. В декабре 2021 года игра стала самой загружаемой на консолях PlayStation. В апреле в журнале Bessatsu Corocoro появится однокадровая манга, а для предзаказа уже доступны фигурки Nendoroid. Они выйдут 22 сентября.

Among Us вышла в 2018 году и доступна на iOS, Android, ПК, Nintendo Switch, консолях PlayStation и Xbox.

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