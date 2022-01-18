Уиллем Дефо хотел бы сыграть подражателя Джокера

Уиллема Дефо, который сыграл Зелёного гоблина в фильмах Marvel и Sony, давно видят в образе Джокера — безумного злодея вселенной DC. Недавно актёр дал интервью изданию GQ и впервые прокомментировал ожидания фанатов.
Уиллем Дефо отметил, что хотел бы появиться в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли, но сыграть не самого Джокера, а лишь его подражателя. В этом актёр видит что-то интересное и необычное.
Есть что-то очень интересное в том, чтобы воплотить идею Джокера-самозванца. Это открывает двери для интересной истории, которая бы точно понравилась зрителям.
Насколько известно, Уиллема Дефо пока не привлекали ко второй части «Джокера», да и о самом фильме до сих пор известно мало. Ранее Хоакин Феникс выражал желание сыграть персонажа вновь, если будет интересный сценарий.
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