Мобильные разработчики игр взялись за амбициозный ПК-эксклюзив на Unreal Engine 5

Чешская студия Madfinger Games, специализирующаяся на разработке мобильных игр, объявила о создании ПК-эксклюзива. Игра будет сделана на движке Unreal Engine 5, а не Unity. Игры Madfinger обычно выпускались на Unity.
Команда отметила, что решила попробовать что-то новое и выйти за рамки мобильного гейминга. Новая игра будет самой масштабной, которую когда-либо делала Madfinger. Деталей проекта известно немного. Авторы разрабатывают шутер от первого лица.
Гендиректор студии Марек Рабас рад, что у Madfinger появится шанс сделать что-то классное.
Я всегда хотел создавать онлайн-миры, и наконец-то их время пришло. Это будет ультрареалистичный хардкорный шутер, и нам это нравится!
Примерную дату выхода проекта разработчики не назвали. Вероятно, процесс только начался.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 января 2022
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
13:57
-
13:38
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
08:55
-
08:25
-
02:05
-
00:21
- 17 января 2022
-
23:21
-
22:40
-
21:36
-
21:03
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
19:05
-
18:59
-
18:39
-
17:54
-
17:13
-
16:27