Мобильные разработчики игр взялись за амбициозный ПК-эксклюзив на Unreal Engine 5

Чешская студия Madfinger Games, специализирующаяся на разработке мобильных игр, объявила о создании ПК-эксклюзива. Игра будет сделана на движке Unreal Engine 5, а не Unity. Игры Madfinger обычно выпускались на Unity.

Команда отметила, что решила попробовать что-то новое и выйти за рамки мобильного гейминга. Новая игра будет самой масштабной, которую когда-либо делала Madfinger. Деталей проекта известно немного. Авторы разрабатывают шутер от первого лица.

Гендиректор студии Марек Рабас рад, что у Madfinger появится шанс сделать что-то классное.

Я всегда хотел создавать онлайн-миры, и наконец-то их время пришло. Это будет ультрареалистичный хардкорный шутер, и нам это нравится!

Примерную дату выхода проекта разработчики не назвали. Вероятно, процесс только начался.

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