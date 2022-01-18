Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мобильные разработчики игр взялись за амбициозный ПК-эксклюзив на Unreal Engine 5

Мобильные разработчики игр взялись за амбициозный ПК-эксклюзив на Unreal Engine 5
Комментарии

Чешская студия Madfinger Games, специализирующаяся на разработке мобильных игр, объявила о создании ПК-эксклюзива. Игра будет сделана на движке Unreal Engine 5, а не Unity. Игры Madfinger обычно выпускались на Unity.

Команда отметила, что решила попробовать что-то новое и выйти за рамки мобильного гейминга. Новая игра будет самой масштабной, которую когда-либо делала Madfinger. Деталей проекта известно немного. Авторы разрабатывают шутер от первого лица.

Гендиректор студии Марек Рабас рад, что у Madfinger появится шанс сделать что-то классное.

Я всегда хотел создавать онлайн-миры, и наконец-то их время пришло. Это будет ультрареалистичный хардкорный шутер, и нам это нравится!

Примерную дату выхода проекта разработчики не назвали. Вероятно, процесс только начался.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022