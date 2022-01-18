Создатели Battlefield 2042 не знают, что делать с шутером

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о будущем Battlefield 2042. По его словам, разработчики не понимают, в каком направлении двигаться для улучшения шутера.
Хендерсон предполагает, что EA сообщит инвесторам о неоправданных ожиданиях и представит план по развитию Battlefield 2042 в начале февраля. Первый сезон шутера с новым контентом начнётся не раньше марта, если верить датамайнерам.
Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021 года, и количество игроков с релиза резко упало. За два месяца шутер потерял почти 90% аудитории из-за багов и небольшого количества контента. Многим не понравились оперативники в стиле Call of Duty вместо привычных классов и огромные карты.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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