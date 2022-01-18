Папич приостановил стримы на фоне слухов о совращении 14-летней школьницы

17 января в сети появилась информация, что популярный стример СНГ Виталий Arthas Цаль по прозвищу Папич пригласил к себе домой 14-летнюю Ольгу. Стримера обвинили в совращении школьницы, а сегодня он выпустил реакцию на все слухи.

Папич опубликовал видео на своём канале. Мы не можем вставить его, поскольку в нём есть нецензурная лексика. Посмотреть ролик можно на канале стримера. В видео Виталий Цаль заявил, что временно прекратит стримить, поскольку слухи расползаются очень быстро.

В ближайшее время, скорее всего, с огромной долей вероятности — 80-90% — стримы застопятся по очевидным причинам. Не знаю, насколько надолго. Вы поняли, в ближайшее время ухожу снова в отпуск.

На протяжении всего ролика Папич размышляет о современной молодёжи и её развитии. Стример отметил, что люди всё больше глупеют и буквально всё переводят в шутки. От такого Папичу даже мерзко.

По поводу того, о чём меня спрашивали на стриме, я ответил. Вы можете бесконечно что-то придумывать, фантазировать. Я не могу вам запретить.

Вероятно, если будут новости о возвращении стримов, то Папич ими поделится.

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