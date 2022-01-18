BadComedian отреагировал на слухи о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год

Студия GSC Game World объявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на конец 2022 года. После этого авторы XGTV со ссылкой на свои источники сообщили, что шутер могут перенести ещё раз — уже на 2023 год. Блогер Евгений BadComedian Баженов не оставил ситуацию в стороне и отреагировал на слухи.
2023? Хах, пацаны, да вы оптимисты.
Хотелось бы, чтобы всё получалось и получалось точно в срок, но…Как же долго мы ждали первую часть, неужто авторы второй лишат нас схожего опыта?
Релиз первой S.T.A.L.K.E.R. изначально планировался в 2003 году, но фанатам пришлось ждать до 2007-го. Из-за этого шутер прозвали «Ждалкером». Игра всё же вышла, но многие были недовольны большим количество багов и невыполненными обещаниями.
Если верить информации XGTV и ожидать повторения ситуации, то S.T.A.L.K.E.R. 2 может не выйти до 2025 года. Релиз шутера запланирован на ПК, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass.
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