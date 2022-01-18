В Xbox Game Pass уже более 25 млн подписчиков

18 января стало известно о том, что Microsoft купила Activision Blizzard за баснословные $ 68,7 млрд. Также стало известно, сколько подписчиков набралось в сервисе Xbox Game Pass.

Согласно словам Microsoft, в Game Pass более 25 млн подписчиков. Компания планирует и дальше развивать свой сервис и добавлять в него всё больше крупных игр. Очевидно, что аудитория сервиса после покупки Activision Blizzard значительно скакнёт.

Мы, как и всегда, с нетерпением будем ждать возможности добавить ещё больше отличных игр в Game Pass

17 января глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал слухи о новом PS Plus от Sony. Он считает, что создание аналога Xbox Game Pass неизбежно.

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