Как игроки отреагировали на покупку Activision Blizzard

18 января стало известно о том, что Microsoft приобретает компанию Activision Blizzard. Кажется, эта новость облетела всё. Событие обсуждает чуть ли не каждый. Мы собрали реакцию пользователей сети на такую крупную покупку.

Многие пользователи стали шутить о том, что глава Xbox Фил Спенсер скоро купит не только Activision Blizzard, но и весь мир. Фанаты World of Warcraft, кстати, уже ждут анонса своей любимой игры на консолях Xbox. Также отметили, что покупка Activision обошлась намного дороже, чем Bethesda.

В такой ситуации все ждут ответного хода от Sony, которая уже «плачет и не знает что ей делать». Ещё многих беспокоит судьба Call of Duty, поскольку права на неё принадлежат Activision, а она станет частью Microsoft. Игроки буквально умрут без новых частей франшизы на PlayStation. Конечно же, пользователи затронули и «глубокий кошелёк Microsoft».

Думаю, именно это имел в виду Фил Спенсер, когда говорил о переоценивании отношений с Activision Blizzard.

Кто-то даже пошутил, что PS5 теперь не нужна в принципе. Сегодня также стало известно, что количество подписчиков в Xbox Game Pass превысило 25 млн. В будущем ожидается ещё больше крупных игр, которые пополнят сервис.

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