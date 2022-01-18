Вышел первый трейлер сериала по Cuphead с датой выхода

Создатели сериала The Cuphead Show! по мотивам хардкорного платформера представили первый трейлер и объявили дату выхода. Шоу появится в сервисе Netflix 18 февраля.
Главные герои Капхэд и Магмэн по привычке отправятся на поиски веселья. Как и в игре Cuphead, герои встретят Дьявола, который будет охотиться за их душами. Судя по трейлеру, братья объединят усилия с девочкой-кружкой.
На странице шоу в сервисе Netflix доступен трейлер на русском языке. На нём сериал называется «Шоу Чашека!» а героев зовут Чашек и Кружек. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов по 12 минут. Производством занималась студия MDHR, которая сделала игру Cuphead и сохранила ретростиль анимации.
Cuphead вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 30 июня состоится релиз дополнения The Delicious Last Course.
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