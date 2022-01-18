Спустя месяц Star Wars: Battlefront 2 на ПК избавят от читов
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Игроки Star Wars: Battlefront 2 уже долгое время просят разработчиков что-то сделать с читерами на ПК. Нечестные игроки заполоняют сервера и включают бессмертие — их невозможно убить.
Подобное разозлило игроков, поскольку такое отношение разработчиков к своей аудитории как минимум недопустимо. На слова пользователей отреагировал комьюнити-менеджер под ником TOTALfps. Он заверил, что авторы знают о проблемах тайтла и будут их исправлять.
Мы знаем о проблемах игры и постараемся всё исправить в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе ситуации.
Некоторые считают, что DICE уже почти всё равно на Star Wars: Battlefront 2, поскольку студия слишком сильно занята исправлением проблем Battlefield 2042.
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