Спустя месяц Star Wars: Battlefront 2 на ПК избавят от читов

Игроки Star Wars: Battlefront 2 уже долгое время просят разработчиков что-то сделать с читерами на ПК. Нечестные игроки заполоняют сервера и включают бессмертие — их невозможно убить.

Подобное разозлило игроков, поскольку такое отношение разработчиков к своей аудитории как минимум недопустимо. На слова пользователей отреагировал комьюнити-менеджер под ником TOTALfps. Он заверил, что авторы знают о проблемах тайтла и будут их исправлять.

Мы знаем о проблемах игры и постараемся всё исправить в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе ситуации.

Некоторые считают, что DICE уже почти всё равно на Star Wars: Battlefront 2, поскольку студия слишком сильно занята исправлением проблем Battlefield 2042.

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