Игры Activision Blizzard хотят оставить на PlayStation, но не все

Сегодня Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. После этого возник вопрос, появятся ли будущие игры издателя на PlayStation.

Как сообщает Bloomberg, глава Xbox Фил Спенсер не намерен отрывать пользователей консолей Sony от игр Activision Blizzard, о чём он сообщил в интервью. Также источник издания рассказал, что Microsoft выпустит некоторые игры издательства на PlayStation, а на Xbox появится эксклюзивный контент.

Microsoft планирует завершить сделку по приобретению Activision Blizzard к июлю 2023 года. До этого времени глава издательства Бобби Котик сохранит свой пост.

С приобретением Activision Blizzard компания Microsoft станет владельцем брендов вроде Call of Duty, WarCraft, Diablo, Overwatch, StarCraft и Candy Crash.

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