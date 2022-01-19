Акции Sony упали на 10% после сделки между Microsoft и Activision Blizzard

Вечером 18 января в игровой индустрии произошло эпохальное событие. Корпорация Microsoft приобрела Activision Blizzard за рекордные $ 68,7 млрд. Организация станет владельцем целой кучи культовых франшиз, включая Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft и StarCraft.
На изменения тут же отреагировали акционеры и инвесторы Sony — прямого конкурента Microsoft. Акции компании после объявления о сделке тут же упали на 10% — с 14 230 до 12 785 японских иен. По данным аналитиков, Sony за один вечер потеряла около $ 10 млрд рыночной капитализации. Судя по всему, инвесторы не верят в светлое будущее PlayStation и предпочитают вкладываться в Microsoft и её видение игровой индустрии.
Тем временем акции Activision Blizzard в полнейшем порядке — они взлетели аж на 30%. Сделке рады и сами сотрудники компании: под крылом Microsoft они наконец-то смогут трудиться в инклюзивных и равных условиях.
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