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Бобби Котика практически вынудили продать Activision Blizzard

Бобби Котика практически вынудили продать Activision Blizzard
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Вечером 18 января Microsoft совершенно неожиданно купила Activision Blizzard. Стоимость сделки составила $ 68,7 млрд. Теперь компания Сатьи Наделлы владеет множеством культовых франшиз, включая Call of Duty, Warcraft, Diablo и Starcraft.

Microsoft купила Activision за $ 70 млрд: какими студиями и брендами она теперь владеет Microsoft купила Activision за $ 70 млрд: какими студиями и брендами она теперь владеет

По информации WSJ, глава Activision Blizzard Бобби Котик вовсе не собирался продавать компанию. Однако осенние скандалы внутри организации, связанные с неподобающим поведением её главы, вынудили совет директоров вступить в переговоры с Microsoft. Это произошло на фоне утраты доверия к Котику и требованиям сотрудников о его уходе.

В данный момент глава Activision Blizzard продолжит возглавлять компанию до лета 2023 года. Как только сделка по слиянию с Microsoft завершится, Котику предоставят возможность спокойно покинуть организацию.

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