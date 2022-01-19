Только Windows 10 и DirectX 12: раскрыты системные требования гонки GRID Legends

Electronic Arts опубликовала системные требования рейсинга GRID Legends. Проект не будет работать на Windows 7 и прошлых версиях DirectX. Для запуска потребуется 64-разрядная операционная система. Также в гонке появится антипиратская защита Denuvo, которую уже долгое время критикуют игроки за её негативное влияние на производительность.

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i3-2130 или AMD FX4300

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 460

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место на жёстком диске — 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X

Видеокарта — NVIDA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 590

Оперативная память — 16 ГБ

Свободное место на жёстком диске — 50 ГБ

GRID Legends поступит в продажу 24 февраля на ПК, консолях Xbox и PlayStation. Одной из локаций, где будут проходить гонки, станет Москва и трасса вокруг Кремля.

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