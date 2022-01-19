Видео: фанат превратил Fallout 4 в ремейк Resident Evil 2

Энтузиаст под ником LK так любит ремейк Resident Evil 2, что решил превратить в неё Fallout 4. Автор воспользовался сразу 50-ю модификациями, воссоздал Аду Вонг и назвал свой проект FallEvil.
С первого взгляда очень трудно понять, что перед глазами вовсе не очередная часть культовой хоррор-франшизы. Fallout 4 в ролике выдают разве что анимации и некоторые звуки, однако во всём остальном это настоящий Resident Evil 2, включая освещение, общую атмосферу и оружие.
В комментариях на YouTube пользователи похвалили LK и отметили, что такой Fallout им нравится намного больше. Кто знает, возможно, геймеру когда-нибудь захочется создать полноценную сюжетную кампанию на основе его работы.
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