Авторы Dying Light 2 пошутили о продаже студии за скотч после сделки Xbox и Activision

На фоне сделки между Activision Blizzard и Microsoft некоторые компании не могли не отреагировать в шутливой форме. Так, авторы Dying Light 2 опубликовали «срочные новости». Компанию Techland якобы купили братья-близнецы из первой части паркурного экшена: Толга и Фатин. Заплатили они при этом не деньгами, а силовыми кабелями и скотчами.

Срочная новость: Techland купили! Толга и Фатин приобрели польскую игровую компанию Techland. Бизнесмены заплатили 10 силовыми кабелями и 10 рулонами скотча, однако их мотивы остаются неизвестными.

Авторы отметили: скотч якобы был двусторонний — гораздо лучше того, что используется при склеивании картона.

Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее создатели игры сообщили об изменениях механики паркура и пообещали поддерживать проект как минимум 5 лет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!