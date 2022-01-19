Авторы Dying Light 2 пошутили о продаже студии за скотч после сделки Xbox и Activision
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На фоне сделки между Activision Blizzard и Microsoft некоторые компании не могли не отреагировать в шутливой форме. Так, авторы Dying Light 2 опубликовали «срочные новости». Компанию Techland якобы купили братья-близнецы из первой части паркурного экшена: Толга и Фатин. Заплатили они при этом не деньгами, а силовыми кабелями и скотчами.
Срочная новость: Techland купили! Толга и Фатин приобрели польскую игровую компанию Techland. Бизнесмены заплатили 10 силовыми кабелями и 10 рулонами скотча, однако их мотивы остаются неизвестными.
Авторы отметили: скотч якобы был двусторонний — гораздо лучше того, что используется при склеивании картона.
Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля 2022 года на ПК и консолях. Ранее создатели игры сообщили об изменениях механики паркура и пообещали поддерживать проект как минимум 5 лет.
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