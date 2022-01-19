Акция: три месяца подписки EA Play продают по цене одного

Electronic Arts запустила акцию на ПК и консолях PlayStation. В PS Store, Origin и Steam можно купить подписку EA Play за 299 рублей на три месяца вместо одного.
Примечательно, что акция действует только для тех пользователей, у которых нет действующей EA Play. Если у вас есть подписка, то придётся подождать истечения её срока. Предложение будет доступно до 8 февраля.
EA Play предоставляет доступ к большой библиотеке игр Electronic Arts. Можно будет поиграть, например, в Mass Effect: Legendary Edition, FIFA 21, It Takes Two и другие тайтлы. Также у подписчиков есть различные преимущества. К ним относятся наборы, скины, новые виды оружия и различные талисманы в играх.
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