В Иркутской области сгорела большая ферма для майнинга

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что в Иркутской области сгорел мебельный цех, внутри которого находилась майнинговая ферма. Это случилось в городе Ангарск. Пострадавших нет.

Согласно данным, причиной пожара стало замыкание проводки. На месте происшествия работали шесть пожарных машин. Пожар потушили за несколько часов, однако за всё время выгорела территория на 900 квадратных метрах.

Специалисты установили, что одну половину здания занимал цех по производству мебели, а вторую оборудовали под добычу криптовалюты. Какой урон понесли владельцы майнинговой фермы — неизвестно. Возможно, подробности станут известны позже.

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