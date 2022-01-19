Rainbow Six Extraction получила первые оценки — они смешанные

Сегодня появились обзоры Rainbow Six Extraction журналистов. Судя по отзывам, проект получился средним. В нём выделяют положительные моменты, однако критики прошлись по картам, геймплею и отсутствию собственного лица у новинки.

На Metacritic больше всего рейтинга собрала версия для Xbox Series X — у неё 74 балла. PS5-версию оценили чуть хуже, в 72 балла, а вот на ПК рейтинг составил ровно 70 баллов.

Мы также получили доступ к ревью-копии, однако в целом после недавнего материала нам больше нечего добавить. Всё сказанное в превью выше актуально и для финальной версии шутера. Возможно, со временем мы выпустим материалы со свежими впечатлениями, когда появится новый контент.

Оценки Rainbow Six Extraction

Checkpoint Gaming — 9/10

Areajugones — 8/10

CGMagazine — 8/10

IGN — 7/10

GameSpot 7/10

Destructoid — 7/10

VG247 — 5/10

Автору IGN понравилась механика, которая отлично работает ещё со времен Rainbow Six Siege. Однако журналист отметил глупых NPC и однообразие миссий.

Rainbow Six Extraction, скорее, напоминает очень хорошее дополнение для Siege, но никак не отдельную игру.

Журналист VG247 отметил, что сама по себе Extraction не сможет долго жить, как это делает Siege. Зато автор похвалил командный дух и реальную пользу от каждого оперативника.

У каждого персонажа есть своя роль, которая подчёркивает их сильные стороны. Я беспокоюсь о долговечности игры, которая вряд ли протянет столько, сколько живёт Rainbow Six Siege.

Релиз Rainbow Six Extraction состоится уже завтра, 20 января, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК и Xbox шутер бесплатно добавят в подписку Game Pass.