В «Инстаграме» теперь можно создать собственный аватар для метавселенной
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У некоторых пользователей «Инстаграма» появилась новая функция по созданию аватара для метавселенной. Для этого необходимо перейти в настройки, открыть вкладку «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары». Затем появится меню создания собственного персонажа.
Экран создания аватара
После создания аватара его можно будет добавить в «истории» через раздел наклеек. Функция в данный момент доступна не у всех пользователей.
Судя по всему, это ещё один шаг Meta (бывший «Фейсбук») в сторону создания своей метавселенной. Вполне возможно, что в дальнейшем аватары из «Инстаграма» можно будет использовать в «Фейсбуке», WhatsApp и других приложениях.
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