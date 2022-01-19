Activision планировала купить игровое СМИ для улучшения своей репутации

Вчерашняя новость о покупке Activision Blizzard буквально всколыхнула весь интернет. Различные издания до сих пор публикуют детали сделки, а источники The Wall Street Journal рассказали занятную историю.
Если верить словам источников, Бобби Котик всерьёз намеревался купить какое-нибудь игровое СМИ вроде PC Gamer или Kotaku. Таким образом Котик хотел улучшить репутацию компании в глазах людей, поскольку в 2021 году отношение к Activision Blizzard упало.
Представители PC Gamer и Kotaku никак не прокомментировали ситуацию. Возможно, покупка изданий действительно смогла бы сделать ситуацию чуточку лучше, но этого уже не случится.
Сделка Microsoft и Activision Blizzard затронула даже Techland. Якобы студию купили персонажи первой части Dying Light, но не за деньги. Они расплатились силовыми кабелями и скотчами.
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